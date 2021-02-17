Военные Мьянмы: "Это - не переворот!"

Задержанному лидеру оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи военное правительство выдвинуло второе обвинение. Речь идет о нарушении закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, за что ей грозит до 3 трех тюремного заключения. Такое же обвинение ранее было предъявлено президенту Мьянмы Вин Мьину. Адвокат сообщил, что из-за пандемии коронавируса в стране Аун Сан Су Чжи провела встречу с судьей по видеосвязи.

Между тем военные Мьянмы осудили проходящие в стране массовые протесты и отказались называть осуществленный 1 февраля захват власти военным переворотом. Об этом во вторник на первой пресс-конференции заявил официальный представитель военных, бригадный генерал Зо Мин Тун. Он подчеркнул, что арестованные Аун Сан Су Чжи и Вин Мьин находятся в "добром здравии".

Бригадный генерал Зо Мин Тун: "Мы держим Аун Сан Су Чжи и Вин Мьина в безопасном месте для их же блага. Со здоровьем у них все в порядке. И это не похоже на арест - они остаются в своих домах. Мы продолжим действовать в соответствии с законом. Я хочу сказать, что мы не собираемся выходить за рамки закона".

Тем временем в столице Мьянмы Янгоне марш протеста против военного правительства организовали буддийские монахи. Они прошли по улицам города под аплодисменты местных жителей. Присутствие монахов в рядах демонстрантов может придать новую силу протестному движению в стране, где подавляющее большинство - буддисты.