ЕСПЧ требует освободить Навального

Европейский суд по правам человека требует освобождения Алексея Навального.

В постановлении, опубликованном в среду, ЕСПЧ указал на правило 39 регламента, обязуя российские власти освободить оппозиционера из следственного изолятора незамедлительно. Своё решение суд обосновал "степенью имеющейся угрозы для жизни заявителя".

"Невыполнение этого решения будет означать нарушение Европейской конвенции по правам человека", - говорится в релизе.

Минюст РФ назвал требование "беспрецедентным" и "заведомо неисполнимым". Глава ведомства Константин Чуйченко заявил, что решение Страсбургского суда - это "грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства".

В начале февраля Московский суд заменил Алексею Навальному 3,5 года условного срока на реальный, обосновав вердикт многочисленными нарушениями политиком испытательного срока по делу "Ив Роше".

Ранее ЕСПЧ признал несправедливым приговор по этому разбирательству. Но Верховный суд России отменять его отказался.

Адвокаты основателя Фонда борьбы с коррупцией подали апелляцию на февральское решение. В субботу её рассмотрит Бабушкинский суд Москвы. Там же и в тот же день состоится заседание по делу о клевете на ветерана, по которому Навальному грозит штраф в размере 950 тысяч рублей и которое в Евросоюзе назвали "политическим".