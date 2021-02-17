Срочная новость
This content is not available in your region

Венгрия

Дунай заставят работать на полную

Access to the comments Комментарии
 Вероника Доваль
euronews_icons_loading
Дунай заставят работать на полную
Авторское право  Euronews
Размер текста Aa Aa

Чтобы выполнить свои обязательства перед ЕС, Венгрия должна углубить определенные участки Дуная, обеспечив увеличение интенсивности движения речного транспорта. На обеспечение грузового судоходства в течение как минимум 300 дней в году планируется потратить более 18 миллионов евро, 80% затрат покрывает Евросоюз.

Несмотря на то, что эти работы нанесут вред окружающей природе, они необходимы. По словам генерального директора дунайской судоходной компании PLIMSOLL Ltd, за последние десятилетия уровень воды в реке резко упал, поэтому нужны изменения.

Ботонд Салма, генеральный директор PLIMSOLL Ltd: "Из 365 дней в году 150–180 совершенно непредсказуемы. Если задуматься, это самый экологичный транспортный сектор, одно судно может перевезти 1500 тонн груза, а они вынуждены плыть с 800. Половина грузового объема не заполняется, и это действительно вредит компаниям и нашей внешней торговле".

К изучению проекта недавно приступили эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF). По их мнению, работы предполагающие вырубку ценных прибрежных лесов, а также увеличение интенсивности движения по водным путям отрицательно скажутся на воспроизводстве рыбы, а дноуглубительные работы уничтожат популяции охраняемых животных. Но они также понимают, что на этот раз у Венгрии действительно нет выбора.

Андреа Саму, WWF Венгрии: "В целом, мы ценим тот факт, что при планировании проекта были предприняты усилия, направленные на то, чтобы учесть экологические факторы в значительно большей степени, чем в ходе последнего планирования 10 лет назад. Но мы все же должны отметить, что эти планы не в полной мере согласуются с директивами ЕС по охране природы".

Хотя внутренний водный транспорт значительно дешевле и намного меньше загрязняет окружающую среду, чем автомобильный, преимущества по сравнению с поездами менее очевидны. Критики утверждают, что Дунай в лучшем случае может стать транспортным путем для перевозки дешевого сырья из Румынии в Германию.

Габор Танач, Euronews: "В свое время отказ Венгрии от совместного с Чехословакией проекта по возведению плотин на Дунае стал одним из символов распада коммунистического блока. Сейчас участия Венгрии в управлении рекой требуют ее обязательства перед ЕС и ООН. И при реализации этих программ венгерское правительство действует более осторожно".