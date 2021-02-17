"Плохая сделка для Европы"

Позиция США относительно строительства газопровода "Северный поток - 2" остается неизменной - Вашингтон считает проект "плохой сделкой", поскольку его реализация делает Европу и Украину уязвимыми перед "манипуляциями России". Об этом на брифинге во вторник заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, по словам которой американская администрация продолжит противодействие строительству.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома: _"Наша позиция по "Северному потоку - 2" была очень четкой и остается неизменной. Президент Байден ясно дал понять, что "Северный поток - 2" - плохая сделка. Это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу России, манипуляциям со стороны России.

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И поскольку это идет вразрез с заявленными европейскими целями в области энергетики и безопасности, мы продолжаем контролировать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода.

И если такая деятельность будет иметь место, мы определим применимость санкций. И это только один из многих важных инструментов обеспечения энергетической безопасности, и мы - конечно же, будем делать все это в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами, но наша позиция по сделке не изменилась".

Вопрос строительства газопровода разделяет США и Германию. Берлин не хочет отказываться от проекта, который позволит ему получить прямой доступ к распределению российского газа в Европе, и пытается убедить Вашингтон изменить позицию по этому вопросу.

"Любой, кто серьезно сомневается в "Северном потоке-2"- а вы, безусловно, можете отстаивать это мнение - должен также учитывать, какие последствия это будет иметь с геостратегической точки зрения и что это будет означать в плане способности Европы влиять на Россию", - сказал, выступая в пятницу в Бундестаге, глава немецкого МИДа Хайко Маас.

В Москве действия США называют грубым и незаконным давлением, обвиняют Вашингтон в использовании нерыночных методов конкуренции и обещают завершить проект строительства, который, по данным российских властей, на сегодняшний день реализован на 95%.