В Минске начался судебный процесс над Виктором Бабарико

В Минске начался судебный процесс над недопущенным к президентским выборам экс-банкиром Виктором Бабарико. Он считался наиболее сильным оппонентом Александра Лукашенко в борьбе за пост главы государства.

Бывшему руководителю "Белгазпромбанка" грозит до 15 лет тюрьмы по обвинениям в коррупции, которые, по словам его соратников, были сфабрикованы, чтобы помешать Бабрико баллотироваться на выборах.

Поддержать экс-банкира, процесс над которым носит политический характер, пришли десятки его сторонников, однако внутрь пустили только адвокатов и родственников.

После президентских выборов, победителем которых с результатом в 80% голосов в очередной раз был объявлен Лукашенко, по всей стране вспыхнули массовые протесты.

Они сопровождались жесткими репрессиями со стороны властей. По оценкам наблюдателей, были задежаны более 33 тысяч человек.

Накануне в домах многих правозащитников и журналистов прошли обыски.

Представительство ЕС в Минске, а также посольства США, Великобритании и Швейцарии в совместном заявлении осудили "усиление давления на гражданское общество" в Беларуси.