"Европа может вернуть США в ядерную сделку с Ираном"

Ядерную сделку с Ираном в 2015 году называли одним из самых значимых дипломатических достижений эпохи администрации президента США Барака Обамы, но через три года его преемник Дональд Трамп сообщил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий.

В Тегеране говорят, что Европа может спасти соглашение. Об этом в интервью телеканалу Euronews заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"Есть конкретные роли, которые может и должен играть ЕС. Это один из вопросов, о котором ранее говорил наш министр иностранных дел Мохаммад-Джавад Зариф — это роль, которую Евросоюз может сыграть для того, чтобы США вернулись в ядерную сделку. И роль, которую может сыграть ЕС, вполне очевидна, она основана на том, что прописано в тексте Совместного всеобъемлющего плана действий и резолюции Совбеза ООН под номером 2231," — сказал Маджид Тахт-Раванчи.

Дипломат также опроверг прозвучавшие недавно слова министра разведки Ирана Махмуда Алави о том, что отказ от снятия санкций может подтолкнуть страну к созданию собственного ядерного потенциала. "Ядерному оружия нет никакого места в нашей оборонительной доктрине. Фатва, выпущенная нашим верховным лидером, свидетельствует, что Иран не заинтересован во владении ядерным оружием. Более того, ядерное оружие запрещено на основании решения аятоллы. Поэтому мы не заинтересованы в получении ядерного оружия и наша политика в этом отношении не изменилась", — заявил Маджид Тахт-Раванчи.

Накануне Тегеран уведомил МАГАТЭ об исполнении с 23 февраля решения парламента Ирана о прекращении широких полномочий проведения инспекций на ядерных объекта. Иранские законодатели уверены, что такие меры будут способствовать отмене санкций в отношении Тегерана. ООН призывает Иран полностью выполнять свои обязательства.