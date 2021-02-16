Производители лыж в простое

Это предприятие близ Гренобля, во французских Альпах, производящее лыжное оборудование и снаряжение, простаивает не первый месяц. Полки на складе ломятся от инвентаря, который обычно в сезон раскупается. Виной тому - санитарный кризис и, как следствие - пустующие горнолыжные трассы.

Жилль Краан, генеральный директор G.M.M (Gimar Montaz Mautino):

"Из 600 лыжных палок 588 остаются на складе. В этом году у нас было всего 12 заказов. Это просто смешно!"

Доходы компании сократились примерно в 10 раз. Особенно тяжело приходится малым предприятиям, которые просят властей о финансовой поддержке.

Жилль Краан, гендиректор G.M.M:

"Лыжные базы, если европейские власти дадут добро, получат компенсацию, им помогут удержаться на плаву. Было бы разумно и нам - на 100% зависящим от этой деятельности - оказать помощь".

Даже для крупных игроков на рынке лыжного оборудования настал мрачный период. У известного на весь мир производителя лыж - группы Rossignol - продажи в этом сезоне, по сравнению с прошлым, снизились на 40%. А в будущем - упадут на все 70, прогнозируют аналитики компании.

Бруно Серкли, президент Rossignol Group: "Сегодня мы испытываем трудности потому, что магазины не сдают лыжи в прокат и очень мало их продают. Но кроме того для нас - поставщиков, которые работают с опережением на один сезон, - как раз следующий - будет особенно проблематичным".

В ожидании лучших времён, магазины избавляются от запасов лыж, сноубордов и снаряжения, продавая их по очень низким ценам. К радости охотников за распродажами и любителей зимних видов спорта.