Полиция арестовала рэпера, обвиняемого в оскорблении испанской короны

Испанская полиция задержала рэп-исполнителя Пабло Хаселя, который забаррикадировался в Государственном университете Льейды, чтобы избежать ареста. Ранее он был приговорен Верховным судом страны к девяти месяцам тюремного заключения за песни и серию твитов, в которых раскритиковал монархию и полицию. Его признали виновным в восхвалении терроризма и оскорблении испанской короны. Во вторник каталонские студенты организовали акцию в поддержку Хаселя.

Пабло Хасель, рэп-исполнитель: "Это проявление солидарности со стороны людей, которые понимают, что это нападение не только на меня, но и на наши фундаментальные демократические свободы. Государство постоянно подавляет свободы. Столкнувшись с агрессией против нас, мы должны дать коллективный ответ вместо того, чтобы молчать, скрестив руки перед лицом таких нападений. Сегодняшние события - это призыв организовать нашу солидарность, оказать давление на улицах и выразить протест, чтобы остановить это насилие".

Помимо того, что рэпер называл представителей королевского дома Испании паразитами, мафиози, ворами и преступной бандой, в своих сообщениях в Twitter он писал, что требует положить конец "фашистской монархии" и гордится теми, кто отвечает на агрессию полиции, обвиняя полицейских в убийстве мигрантов.

На защиту музыканта встали более 200 представителей творческой интеллигенции, среди которых режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем. Они подписали петицию с требованием прекратить преследование Хаселя.

В 2018 году другой рэпер Валтоник был приговорен в Испании к 3 с половиной годам тюрьмы, но бежал в Бельгию. Исполнителя обвинили в прославлении терроризма, угрозах королевской семье и известным политическим деятелям.

Между тем испанское правительство заявляет, что планирует смягчить наказание за преступления, связанные с выражением мнений в культурной деятельности.