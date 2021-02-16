Правительство Нидерландов обжалует решение суда об отмене комендантского часа

Власти Нидерландов должны немедленно отменить комендантский час, введенный в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Такой вердикт вынес суд в Гааге. В постановлении инстанции говорится, что данная мера нарушает права на свободу передвижения и неприкосновенность частной жизни. Правительство намерено подать апелляцию.

Герт-Марк Смелт, пресс-секретарь Окружного суда Гааги, пояснил: "Вопрос о введении комендантского часа рассмотрен в законе, в котором речь идет о ситуациях, носящих чрезвычайный характер и требующих незамедлительных решений. Например, в таких случаях как, прорыв дамбы. По подобным вопросам правительство может предварительно не консультироваться с парламентом для разработки соответствующего законопроекта. Но в данном случае, вопрос обсуждался в Палате представителей. Срочности не было. Суд принял во внимание наличие пандемии и мутирующего вируса, и признал, что система здравоохранения испытывает значительную нагрузку. Это тревожное время, и время трудных решений. Но меры, в особенности такие жесткие меры, как комендантский час, должны приниматься, согласно соответствующим законам".

Комендантский час, первый в Нидерландах после Второй мировой войны, был введен 23января. После этого по стране прокатилась волна демонстраций, которые сопровождались насилием, погромами, и задержанием нарушителей общественного порядка.