Мьянма: музыка протеста

Группа молодых музыкантов "Generation Z MM" исполняет свою новую песню протеста под кратким, но хлестким названием «Revolution» на улицах крупнейшего города Мьянмы Янгона. Цель музыкантов - струнные, тромбон и ударник - побудить молодежь выступить против военного переворота.

Есть и те, кто протестует против хунты при помощи хореографии. «Мы даем выход нашим кипящим эмоциям, отдаемся этой страсти в ходе танца», - говорит танцор.