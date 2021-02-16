Алексею Навальному грозит новое дело за "оскорбительные высказывания"

Заседание по делу Алескея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко отложено на 20 февраля. Тогда же должно состояться рассмотрение апелляции на замену оппозиционеру условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

В ходе третьего заседания по делу о клевете 16 февраля прокуратура также потребовала направить на доследственную проверку в СК новые "оскорбительные высказывания" политика. По словам гособвинителя Екатерины Фроловой, в ходе слушаний 12 февраля оппозиционер вновь оскорбил пожилого мужчину, а также судью и прокурора. В частности, он заявил о старческой недееспособности Артеменко, его внука обвинил в "торговле дедушкой", а сторону обвинения и судью Веру Акимову - в несамостоятельности.

Адвокат Навального Вадим Кобзев уже назвал ходатайство немотивированным. Сам политик заявил о "рождении нового уголовного дела" в его отношении.

Судья назвала ходатайство "преждевременным", но сообщила, что оно будет рассмотрено при вынесении решения по основному делу.

Летом 2020 года Навальный назвал участников ролика в поддержку поправок к Конституции РФ "продажными холуями" и "позором для страны". Среди них был и Игнат Артеменко. "Подсудимый не раскаялся", - отметила Фролова и попросила суд назначить Навальному штраф в размере 950 тыс. рублей в доход государства по обвинению в клевете.

Защита оппозиционера заявила, что в момент, когда Навальный нелестно отозвался о снявшихся в видео, еще не действовала новая редакция УК, а значит привлечь его к отвественности за клевету в отношении круга лиц, а не конкретного человека, нельзя. При этом, по словам адвоката Ольги Михайловой, согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод, "каждый человек имеет право свободно высказывать свое мнение".