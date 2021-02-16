Европейское космическое агентство набирает астронавтов

Европейское космическое агентство впервые за 11 лет открывает набор новых астронавтов — постоянных сотрудников и резервистов. В агентстве призвали женщин и кандидатов с физическими недостатками активнее подавать заявки. Для этого потребуется степень магистра и трехлетний опыт работы в своей области. В списке основных требований значатся также стрессоустойчивость и умение работать в команде.

Француженка Клоди Эньере работала в составе миссии на МКС в 2001 году. Она говорит: "Это не индивидуальная деятельность, мы занимаемся этим вместе с командами наземного комплекса управления, вместе с нашими замечательными коллегами на борту, пол и национальность не имеют значения, невзирая на вашу биографию вы станете часть замечательной бригады".

Прошедшие отбор кандидаты отправятся не только на Международную космическую станцию, но и, возможно, примут участие в будущих экспедициях на Луну и Марс. Обучение будет организовано в Словакии, Германии и Испании.

"Необходимо будет работать над тем, чтобы тело смогло заново адаптироваться к силе земного притяжения, астронавты тренируются на борту, чтобы не потерять мышечную массу, чтобы не пострадал скелет, чтобы подготовиться к возвращению на Землю", — рассказывает Клоди Эньере.

Прием заявок будет вестись на сайте Европейского космического агентства с 31 марта по 28 мая. После этого начнется процесс отбора кандидатов, который завершится в октябре будущего года. Агентство рассчитывает найти от четырех до шести постоянных специалистов и около 20 резервистов.