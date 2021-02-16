Правозащитники: две трети убитых в РФ женщин погибают от рук близких

Консорциум женских НПО насчитал в России как минимум в 20 раз больше жертв домашнего насилия среди женщин, чем МВД. В рамках проекта "Близким лицом Близкому лицу" (отсылка к циклу стихотворений "Приговоры" Лиды Юсуповой) правозащитники проанализировали вручную, а затем и при помощи специальной программы 2,5 тысячи судебных приговоров за 2018 год из открытой системы ГАС РФ Правосудие и выяснили, что 61% из убитых погибли от рук своих партнеров или родственников. Это примерно 5 тысяч женщин. По официальным данным, их только 253 - это 3%.

"У нас все еще нет закона о профилактике домашнего насилия, нет прозрачной статистики. Данные НКО и МВД отличаются, все они субъективны. Так, полиция не хочет разбираться в ситуациях и часто записывает в "домашнее насилие" только тех, кто состоял в официальном браке. Тогда как самое частые слова в подобных делах - "сожительница", "ревность", "ссора", - отмечает фандрайзер проекта Александра Граф.

По ее словам, исследование консорциума продолжается, и, скорее всего, показатели будут еще выше. Дело в том, что до сих пор при помощи новой программы были изучены в основном приговоры по статье 105 УК РФ - за убийство с применением орудия убийства, в подавляющем большинстве случаев, ножа. В то время как работа над делами об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть потерпевшей, продолжается: "А ведь домашние тираны в основном судятся именно по этой статье", - отмечает эксперт.

По данным ООН, в среднем в мире от рук своих близких погибают 58% женщин (38% в Европе, 69% в Африке, Россия в подобных исследованиях никогда не принимала участия). Это 137 жертв в день. При этом лишь 40% из тех, кто подвергается насилию, обращаются за помощью. В частности, из страха за свою жизнь и жизнь своих детей: по данным экспертов, особая опасность им грозит как раз тогда, когда они решаются оставить агрессора или сообщить о происходящем в доме.

Ситуация "Не доставайся же ты никому", - самая распространенная и в России, говорит Граф: "Нельзя говорить, что вы собираетеся уходить. Надо незаметно собрать сумку, положить в нее документы на себя и ребенка, если есть, вещи первой необходимости, договориться с родственниками или друзьями, чтобы можно было у них пожить. Причем предупредить и их, чтобы они об этом не сообщали. Если же таких людей нет, необходимо найти кризисный центр в регионе или написать, например, нам", - говорит правозащитница.

Также причиной гибели женщин в России зачастую становится владение ими имущества: в основном, пожилые матери и тещи становятся жертвами молодых людей, которые идут на преступление ради доли в квартире.

Но речь идет не только о женщинах. По заявлению российских правозащитников в 2018 году жертвами домашнего насилия в РФ стали 18,8% от общего числа убиты, в том числе мужчин.

Более 140 стран приняли законы, предусматривающие защиту от домашнего насилия. В 2017 году в России побои внутри семьи были декриминализированы (если совершались впервые) и переведены из уголовных преступлений в административные правонарушения. При этом четыре из пяти женщин (79%), осужденных в 2016–2018 годах за умышленное убийство, убили тех, кто применял к ним домашнее насилие.