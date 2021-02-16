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Великобритания

Новый штамм коронавируса B1525 обладает "тревожным набором мутаций"

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 Мария Горковская
Вакцинация против коронавируса
Вакцинация против коронавируса   -   Авторское право  Andrew Medichini/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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В Великобритании обнаружен новый вариант коронавируса B1525. Ученые из Эдинбургского университета отмечают, что первые случаи заражения зафиксированы в декабре в Соединенном Королевстве (сейчас здесь известны как минимум 32 случая) и Нигериии. Всего же он обнаружен при помощи секвенирования генома в 10 странах, включая Данию, Францию, США, Иорданию, Канаду и Австралию.

Исследователи обеспокоены тем, что новый вариант коронавируса обладает "потенциально тревожным набором мутаций". Среди них Е484К в шиповидном белке на внешней стороне вируса, которая делает штамм более устойчивым к антителам. Данная мутация также присутствует в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах. Ученые из Кембриджского университета ранее заявили, что при ней для нейтрализации вируса организмутребуется в 10 раз больше антител по сравнению с исходной формой патогена.

В то же время наличие Е484К сразу в нескольких вариантах дает врачам и некоторую надежду. "Похоже, это ключевое изменение, позволяющее коронавирусу уклоняться от иммунных клеток. А значит, под эту мутацию можно "подстроить" существующие вакцины", - отмечает профессор Джонатан Стойе из Биомедицинского института Фрэнсиса Крика в Лондоне.

Пока ученым только предстоит оценить скорость распространения B1525.