Афины в снегу

Мороз, снегопад и порывистый ветер принёс в Грецию холодный фронт "Медея". Не миновал он и столицу страны. Сугробы и слякоть - настоящая проблема для местных коммунальных служб, которые не успевают расчищать заторы. Из-за чего на дорогах образуются пробки к недовольству водителей. Впрочем, многие горожане и гости Афин, пользуясь случаем, отправляются на прогулку. А ребятишки с удовольствием лепят снеговиков и играют в снежки.

По прогнозам метеорологов, снег пролежит в греческой столице недолго: скоро там начнутся дожди. Непогода продержится как минимум несколько дней.