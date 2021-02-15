Россия намерена продолжать развивать взаимовыгодные отношения с Европой, где у Москвы много друзей и единомышленников. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто. По словам Лавров, "не надо путать Евросоюз с Европой".

В ходе встречи Пекка Хаавис, в свою очередь, отметил, что Финляндия входит в состав Евросоюза и что позиция ЕС является также позицией Финляндии, а к санкциям со стороны ЕС привели действия России в Крыму и на востоке Украины и ситуация с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

Комментируя свои недавние слова о том, что Россия при необходимости готова к разрыву отношений с ЕС, Лавров заявил: "В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет, как этот разрыв происходит, отношения последовательно разрывает Европейский Союз".

По словам Лаврова, "своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился госпереворот, и Евросоюз показал свою по большому счету беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне госпереворота между властью и оппозицией, под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша". "Известно, как Евросоюз взирал, по большому счету безучастно, на нападки, которым подверглись жители Крыма и востока Украины со стороны пришедших к власти ультрарадикалов и неонацистов", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ также сообщил, что позиция стран НАТО, не желающих договариваться о том, чтобы все военные самолеты летали с включенными транспондерами, мешает полностью реализовать инициативу президента Финляндии Саули Ниинистё по обеспечению безопасности полетов над Балтикой. "Мы также привлекли внимание к известным российским предложениям, предполагают также достижение договоренности о том, чтобы отвести учения вооруженных сил альянса и Российской Федерации подальше от линии соприкосновения, согласовать какую-то конкретную дистанцию, а также о том, чтобы согласовать дистанцию, ближе которой не будет происходить сближение самолетов России и альянса и сил военно-морских флотов", — отметил министр.