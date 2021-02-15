Косово: националисты празднуют победу

В частично признанном Косове сторонники националистического движения «Самоопределение» празднуют победу на досрочных парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье. Получив более 48% голосов, «Самоопределение» почти вдвое улучшило свой результат на выборах 2019 года, оставив соперников далеко позади.

– Я пришёл сюда отметить освобождение нашего правительства и нашего народа.

– Справедливость восторжествовала, настало время, чтобы именно такой человек возглавил страну.

Бывший премьер-министр страны Альбин Курти во многом построил избирательную кампанию на теме борьбы с коррупцией, обвиняя власти в неэффективности и бесхозяйственности:

– Это победа на референдуме за справедливость, за рабочие места и против коррупции. Такого в послевоенном Косове ещё не бывало.

Между тем, несмотря на серьёзный успех, движение Курти не получает большинства в парламенте, и ему потребуется партнёр для формирования коалиционного правительства. Второе место, по предварительным данным, получает «Демократическая партия Косово», её поддержали около 17% избирателей. На третьем месте – «Демократический союз Косова».

Выборы прошли в условиях пандемии, экономического спада и зашедших в тупик переговоров с Сербией. При этом новое правительство, как ожидается, займёт ещё более жёсткую позицию в отношении Белграда.