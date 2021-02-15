Грузовой корабль "Прогресс" на пути к МКС

На Международной космической станции ожидают транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16". На орбиту его вывела ракета-носитель "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. Пуск прошел в штатном режиме.

Сближение "Прогресса" с МКС пройдет по двухсуточной схеме: стыковка корабля к модулю "Пирс" запланирована на 09:20 по московскому времени в среду.

Грузовой корабль доставит на станцию 600 килограммов топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник", около 1 400 килограммов различного оборудования и материалов, а так же предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа действующей экспедиции. Кроме того, в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на МКС.