Токио хочет вести настойчивые переговоры по Курилам

Япония намерена добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающие отчуждение территорий. Об этом сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като. Таким образом, он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина Путина, сделанное им 10 февраля. Тогда российский лидер отметил, что Москва хочет развивать отношения с Токио, но не будет делать ничего противоречащего основному закону Российской Федерации.

С середины прошлого века Москва и Токио с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.