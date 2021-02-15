В Италии продлили запрет на работу горнолыжных курортов: на ветер выброшены сотни тысяч евро

В Великобритании заработали карантинные отели. Они предназначены для тех, кто прибывает в королевство из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией. Гостиницы уже зарегистрировали первых постояльцев: людей доставляют в отели прямо из аэропорта. Британские власти стараются не допустить распространения новых штаммов коронавируса, что могло бы подорвать кампанию по вакцинации населения. В карантине приезжие должны провести десять дней за свой счет.

Винсент Мэдден, управляющий директор Arora hotel: "Мы постарались сделать так, что бы здесь было более-менее по-домашнему. В номерах есть посуда и столовые приборы. Когда наши гости получат меню и закажут еду, у них будет возможность наслаждаться обедом или ужином, как будто они получили доставку на дом".

В Великобритании, как сообщил премьер-министр Борис Джонсон, первую дозу вакцины получили более 22% населения. Власти приступили к очередной фазе кампании: прививку предложат сделать всем людям в возрасте от 65 до 69 лет и лицам с ослабленным здоровьем

Новых вариантов коронавируса опасаются и власти ФРГ; на границах с Чехией и австрийской федеральной землей Тироль с воскресенья усилен контроль. За это время из названных регионов в Германию не смогли въехать по меньшей мере пять тысяч человек. Их не пустила полиция. Возвращающиеся домой граждане Германии должны предъявить отрицательный тест на коронавирус и по прибытии отправиться на десятидневную самоизоляцию.

В Италии до пятого марта продлен запрет на работу горнолыжных станций. Решение принял новый глава минздрава, отменив распоряжение предыдущего об открытии курортов с 15 февраля. Представители туристической индустрии восприняли новость с негодованием.

Марко Буссоне, глава Ассоциации горных сёл и городов: "По всей Италии на ветер выбрасываются миллионы евро. Учтите, что такой курорт, как Бардонеккья, за один день на подготовку к открытию потратил 40 тысяч евро в день. А теперь, давайте подумаем обо всех горнолыжных курортах Альпийского региона, Ломбардии и Пьемонта, которые должны были заработать 15 февраля. Выброшено около миллиона евро".

Стоят подъемники не только в Италии, но так же в Германии и Франции. В Австрии спокойно кататься нагорных лыжах могут лишь местные жители.