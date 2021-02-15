Каталония: сепаратисты укрепили большинство в парламенте

Каталонские партии, выступающие за независимость, укрепили свое парламентское большинство по итогам региональных выборов. Впервые сепаратистские силы набрали более половины голосов. В общей сложности они теперь занимают 74 из 135 мест в каталонском парламенте - на четыре больше, чем ранее.

Лаура Боррас, "Вместе за Каталонию": "Более 55% мест - у сторонников независимости, более 50% голосов - за независимость. У нас никогда не было такой прочной основы, чтобы строить то, что страна просит нас строить вместе".

Пере Арагонес, "Левые республиканцы Каталонии": "Я хотел бы направить сигнал европейским властям - результаты ясны. Мы, партии, выступающие за независимость, имеем большинство. Мы набрали более 50% голосов избирателей. Каталонский народ высказал свое мнение, пришло время для переговоров о референдуме о самоопределении. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне".

На региональных выборах, которые были омрачены пандемией коронавируса, снова доминировали дебаты о независимости, сформировавшие и разделившие каталонскую политику в последнее десятилетие. Наибольшее количество мест - 33 - получила Социалистическая партия Каталонии, выступающая за единство королевства. Впервые в каталонский парламент прошла крайне правая партия "Вокс". Она завоевала 11 депутатских мандатов.