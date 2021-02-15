Билл Гейтс: "Чтобы справиться с изменением климата, нам нужно чудо"

Соучредитель Microsoft, миллиардер-меценат, сосредоточивший свое внимание на проблемах бедности и здоровья, теперь он решил заняться спасением планеты.

Сегодня наш гость в "Глобальном диалоге" - Билл Гейтс. Только что он выпустил книгу под названием "Как избежать климатической катастрофы".

Джереми Уилкс, Euronews:

Вы говорите в своей книге, что сегодня с изменением климата, мы как когда-то с пандемией, - думаем, что готовы, но на самом деле это не так. Чего мы не понимаем касательно изменения климата?

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— Источники выбросов очень обширны. И касательно многих из них мы даже не начинали обдумывать, как их избежать. Весь промышленный сектор, воздушный транспорт, даже планы по развитию электросети потребуют от нас гораздо большего, чем мы делаем сегодня, в том числе, продвижения большого количества инноваций. Так что это здорово, что молодежь заботится об этом, здорово, что у нас есть цель. Но моя книга говорит о том, как может выглядеть план, давайте разработаем его.

Джереми Уилкс, Euronews:

Давайте немного поговорим о пандемии перед тем, как перейдем к изменению климата. Прошло уже больше года. И мы все еще с плохо справляемся. Вы удивлены?

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— Каждая страна сделала что-то хорошо, а где-то допустила ошибки. В 2015 году на конференции TED Talk я предупреждал, что мы не готовы к следующей пандемии. Я говорил о диагностике и практике, и о том, как нужно координировать разные вещи. Процесс создания вакцины шел быстрее, чем мы ожидали. Наш фонд поддерживал технологию матричной РНК, вакцин на ее основе не было. Так что эта область по крайней мере очень обнадеживает, и в конечном итоге именно это положит конец этой эпидемии.

Джереми Уилкс, Euronews:

Но когда речь заходит об управлении эпидемией, о политическом управлении, здесь, кажется, большого успеха мы не добились. Что вы думаете об этом? И как это повлияет на борьбу с изменением климата?

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— Никто не ждет, что правительство будет идеальным. Но правительство в целом делает фантастические вещи: образование, правосудие, здравоохранение. Мы всегда давим на него, потому что мы граждане, и мы можем предлагать идеи по улучшению ситуации. В случае с климатом понадобится в основном творческий подход. И политический голос, в особенности молодежи, должен оставаться услышанным. У нас есть все 30 лет, работа будет сложная, но это не невозможно.

Джереми Уилкс, Euronews:

Программа вакцинации выявила различия между богатыми и бедными, между богатыми и бедными странами. С изменением климата, вероятно, будет то же самое, не так ли?

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— Конечно. Причина, по которой я так вовлечен, заключается в том, что работа, которую проводит Фонд Гейтса, чтобы помочь здравоохранению и сельскому хозяйству в бедных странах, с годами может оказаться бессмысленной. Повышение температуры означает, что фермеры соберут меньший урожай, что приведет к недоеданию и миграции, а также к полной нестабильности из-за климата.

Джереми Уилкс, Euronews:

Когда я читал книгу, у меня сложилось впечатление, что вы пытались убедить кого-то в важности изменения климата. Это американские политики, американская общественность, или вы на самом деле пытались убедить самого себя в важности изменения климата? ....(пауза) ..... У меня действительно было такое ощущение, я чувствовал, что вы пытаетесь доказать важность изменения климата. И насколько велика проблема вы поняли относительно недавно.

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— Я начал вести обучающие программы в 2005 году. И точно так же, как я выступил с докладом на конференции TED в 2015 году, предупреждая о пандемии, я выступал там же в 2010 году, предупреждая об изменении климата, потому что мы уже видим последствия, негативные последствия для этих беднейших стран, которые не принимали участие в создании этой проблемы.

Причина, по которой настало время написать эту книгу, заключается не в моих четких взглядах на эту проблему, а в том, что благодаря энергии моих единомышленников существует вероятность принятия правильных политических решений, ставки на инновации и даже работы над такими сложными источниками выбросов как сталь, цемент и авиационное топливо. У нас есть шанс воплотить это в жизнь.

В частности, в этом году, ведь у нас есть средства на восстановление последствий изменения климата. Скоро состоится конференция по климату в Глазго. И я подумал о предстоящей тяжелой работе, о том, как продвигать инновации, то что я называю Зеленой премией. Мне показалось, что как раз эта книга может стать частью подобных дискуссий.

Джереми Уилкс, Euronews:

Считаете ли вы, что сейчас подходящее время и для того, чтобы, может быть, послать экземпляр книги президенту Джо Байдену. Вы уже сделали это? Прислушаются ли к вам в Вашингтоне, как вы думаете?

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— Да, я, конечно, говорил не только с президентом, но и со всеми, кто напрямую занимается вопросами климата, такими как Джон Керри, посланником по вопросам климата. Я также тесно общаюсь с Великобританией насчет конференции и о том, как мы следим за тем, чтобы она охватила не только очевидные, но и более глубокие вопросы. Так что, да, диалог с администрацией Байдена очень многообещающий.

Джереми Уилкс, Euronews:

Что насчет американского общества, потому что США – это страна, откуда доносятся более скептически настроенные мнения насчет климата. Как они отнесутся к этой книге? Я имею в виду, вы же написали ее для широкой аудитории.

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— Все больше и больше молодых людей, включая республиканцев, видят в этом мораль. Их привлекает не личная выгода, а сама заботящая их проблема, к которой они хотят привлечь внимание. Возможно, партии придерживаются разных взглядов, но сейчас нужно задумываться, что нам делать с изменением климата, а не выяснять является ли это проблемой или нет.

Джереми Уилкс, Euronews:

Давайте поговорим о технологиях. Потому что ваша книга рассказывает и о них. Вы говорите в ней о внедрении солнечной и ветряной энергий, о том, как они дешевеют. В книге вы также много говорите о ядерных технологиях, против которых выступают экологи. Считаете ли вы, что ядерным технологиям есть место в безуглеродном будущем?

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— Сектор электроэнергетики будет гораздо шире, потому что в него будет включена энергия для леговых автомобилей, отопления и кондиционирования зданий, а также для многих других промышленных процессов. И поддержание надежности сектора при плохих погодных условиях будет огромной проблемой.

Так что либо нам нужно чудо в запасе, которого у нас может не оказаться, либо нам нужен какой-нибудь зеленый источник, который не зависит от погоды.

Учитывая этот факт, сможет ли новое поколение "с нуля" обеспечить стоимость, безопасность, обращение с отходами, все что связано с атомной энергетикой? Сможем ли мы решить эти вопросы? - Над этим стоит поработать, потому что это может понадобиться нам для решения климатических проблем. И поэтому, да, я думаю, мы должны это изучить. Это не имеет никакого отношения к нынешнему поколению реакторов. Речь идет об их конструкции, где безопасность основывается только на физике, а не на том, что делают или не делают операторы.

Джереми Уилкс, Euronews:

Вы хотите сказать, что они все еще будут существовать к 2050 году? Возможно, у нас даже будет больше ядерной энергии, чем сейчас?

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— Нет. Если мы получим чудо-изобретение, которое позволит нам хранить большое, невероятно большое количество электричества, например, две недели - а это в 10 раз больше, чем вмещает самый большой аккумулятор. Если у нас будет такое изобретение, то решением станут импульсивные источники энергии наряду с хранением.

Но поскольку уверенности нет, мы должны идти по любому пути, который может привести нас к нулевым выбросам к 2050 году. А с ядерной энергетикой нужно многое доказать, в том числе, будет ли к ней открыта общественность после следующих пяти лет? Будет ли она открыта для совершенно новой конструкции реакторов или нет?

Джереми Уилкс, Euronews:

И как в таком случае управлять энергосетью ? Я имею в виду, что, например, на юго-западе США всегда очень солнечно, и как в таком случае доставлять эту энергию на другой конец страны, а затем и за рубеж? Что делать в такой ситуации? Как вы предлагаете решать такие проблемы?

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— При любом сценарии Европа и США должны будут построить намного больше трансмиссий. Потому что может прийти холодный фронт и вывести из строя ветряные и солнечные электростанции. Поэтому нужно удостовериться, что где-то на континенте можно добывать эту энергию. Поэтому мы создали модель с открытым исходным кодом, которая позволит людям проверять свои теории на практике. И в результате они убедятся в необходимости гораздо большего количества трансмиссий.

Джереми Уилкс, Euronews:

Меня заинтересовали некоторые из ваших суждений о более спорных технологиях. Вы говорите о геоинженерии, о том, как сделать вершины облаков более белыми, чтобы они отражали больше света обратно в космос, и предлагаете это как последнее средство борьбы с изменением климата. Вы действительно серьезно относитесь к таким технологиям?

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— Нет, это не решение проблемы изменения климата. Но тем не менее, я посчитал важным упомянуть это в книге. В лучшем случае, это отложит проблему на 10-15 лет, пока мы не избавимся от источников выбросов. Но, знаете, не упоминать об этом было бы ошибкой, потому что люди должны понимать, что это ни в коем случае не может быть окончательным решением. Скорее всего, оно вообще не будет использоваться. Но когда вы сталкиваетесь с этой катастрофической проблемой, и считаете, что это тупик, а это не так, нужно продолжать искать решение.

Джереми Уилкс, Euronews:

Можем ли мы разработать решение проблемы? Вы возлагаете большие надежды на технологии. И в книге об этом говорится. Она рассказывает о технологиях, как они работают. Но являются ли они на самом деле решением или нам просто нужно как бы реорганизовать нашу глобальную систему?

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— Люди в развивающихся странах заслуживают элементарного жилища. Они заслуживают того, чтобы иметь свет ночью. Из-за того, насколько жарко будет вблизи экватора, они заслуживают кондиционирования воздуха. Мы не собираемся прекращать все полеты, все стройки, весь транспорт, все животноводство. Мы должны просто снизить их количество, иначе мы просто не сможем добиться нулевых выбросов. Хорошо, что люди в богатых странах сокращают потребление, что снижает выбросы. Но это не полноценный план по достижению нулевых выбросов.

Джереми Уилкс, Euronews:

Вы постоянно говорите о том, что нужно быть честным и справедливым. Как вы думаете, возможно ли действительно воплотить предложенное вами в жизнь и к 2050 году снизить выбросы до нуля?

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— Да. Инновации, такие как компьютерный чип, беспроводная связь... это феноменально, как улучшилось качество жизни и увеличилась ее продолжительность. Даже эти вакцины во время пандемии - отличные тому примеры. Но мы добьемся этого только в том случае, если будем использовать все 30 лет и работать над всеми источниками выбросов во всех странах.

Но пока у нас нет всех исходных данных. Мы не моделировали такие вещи, как электрическая сеть. Так что книга - это своего рода призыв к действию. Давайте вместе разработаем план, потому что это очень важно.

Джереми Уилкс, Euronews:

Многие наши зрители спрашивали о природных решениях, о таких вещах, как посадка деревьев, чтобы вывести углекислый газ из атмосферы. Эффективный ли это метод? Пример ли это того, что может сделать каждый из нас для общего дела.

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— К сожалению, с 51 миллиардом тонн выбросов.... Хорошо конечно сажать повсюду деревья, но процент снижения выбросов не будет высоким...

И вам придется финансировать посадку этих деревьев в течение тысяч лет, потому что когда вы выбрасываете CO2 в атмосферу, он остается там на протяжении тысяч лет.

Так что если говорить о компенсировании, то деревья сгорают или умирают каждые 40 лет. Стоимость финансирования этого, скажем, на 4000 лет, будет очень, очень высока. Так что избавление от выбросов в этих процессах будет единственным способом справиться со всем этим 51 миллиардом тонн парниковых газов".

Джереми Уилкс, Euronews:

И выводить CO2 из атмосферы механическим путем, используя для этого машины, вы думаете, это лучшая альтернатива?

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— Я финансирую многие компании по прямому выводу углекислого газа из воздуха.

Опять же, стоимость все еще слишком высока, но есть много новых идей. Сегодня это более 400 долларов за тонну, и это значит, что решить проблему таким способом невозможно. Но если нам удастся снизить стоимость ниже 100 долларов за тонну, это может быть частью решения. Это как зеленый водород или зеленое авиационное топливо. Прямой вывод углекислого газа - это одна из вещей, за которыми должны стоять правительства и создавать спрос на лучшие решения.

Джереми Уилкс, Euronews:

Говорить о правительствах, законодательстве, политике, правильной системе - действительно важно, и это есть в вашей книге. Мне интересно, что вы думаете о европейской "зеленой сделке", которая связывает фонды восстановления от пандемии с "зелеными" инвестициями. Вы не получите деньги, если не вложите их в зеленые технологии. Насколько это дальновидно?

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— Я думаю, это фантастика. Это большое обязательство. Я думаю, что результат будет зависеть от качества этих проектов. И поэтому наша научная команда, которая профинансировала все эти стартапы, постарается как можно больше сотрудничать с Европой по этим проектам, потому что, надо пробовать, надо пробовать все. И эти деньги могут ускорить работу.

И речь идет о том, чтобы использовать деньги для многих источников выбросов, не только для возобновляемых или легковых автомобилей, но и для сложных областей. Так что это здорово, что они взяли на себя это обязательство начать и финансировать эти проекты".

Джереми Уилкс, Euronews:

Мы должны внедрять инновации по всем направлениям, и все это потребует больших средств. Считаете ли вы, что миллиардеры этого мира – и вы в частности - должны больше облагаться налогами? Например, обязать их больше инвестировать в такие вещи.

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— Налоговая политика - это дело каждой страны. Я говорил о налогах в США, о том, что они могут быть выше. Но я не эксперт по европейским налогам. Но правительству придется вмешаться. Ему потребуются новые ресурсы, как и в случае с образованием и здравоохранением.

Джереми Уилкс, Euronews:

Но как их мотивировать? Потому что в настоящее время мотивация это здоровье, но где же взять ее для экстремальных инноваций и изменений, о которых вы говорите?

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— Расходы. Как мы видели на примере пандемии, затраты на создание этих новых инструментов исчислялись миллиардами, а в итоге они спасут экономику, потерявшую триллионы и триллионы долларов.

Джереми Уилкс, Euronews:

Но как сформировать политическую волю? Пока ее не видно, потому что политики недальновидны, и мы это знаем.

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— Если молодое поколение не будет постоянно высказываться – за что я благодарю активистов, - и если они не будут посылать четкие сигналы, то, возможно, мы не найдем правильных компромиссов. И уровень смертности будет значительно выше, чем тот, что вы видели во время пандемии. И вы не сможете решить эту проблему, если просто позволите ей обрушиться на вас, и тогда вы будете страдать десятилетиями.

Джереми Уилкс, Euronews:

Под конец я хочу вернуться к коронавирусу, о котором мы все говорим и о вакцине против него. Есть ли вакцина от изменения климата?

Билл Гейтс, соучредитель Microsoft, меценат:

— Нет, нам нужно больше, чем дюжина прорывных инноваций в области всех источников выбросов. И это не только электрокары, не только зеленое авиационное топливо, не только искусственное мясо. Есть еще промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство... Там еще работать и работать. Но ущерб и разрушение, постоянное разрушение природных экосистем намного, намного хуже, чем даже на пике пандемии. И поэтому это должно стать стимулом для человечества объединиться. Это будет тяжело, но если мы достигнем цели, это станет лучшим результатом, которого мы когда-либо достигали.