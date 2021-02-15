Билл Гейтс рассказал Euronews о пандемии и изменении климата

Билл Гейтс - один из основателей Microsoft, миллиардер-меценат, занимающийся проблемами бедности и здоровья, теперь сосредоточил свое внимание на спасении планеты. Этой теме посвящена его новая книга "Как избежать климатической катастрофы". Билл Гейтс, гость программы Euronews "Глобальный диалог", предупреждает: кризис, возникший из-за пандемии коронавируса решить проще, нежели экологическую проблему.

Билл Гейтс сопредседатель благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс: "Нам нужны более десятка революционных технологий из-за всех этих источников выбросов. Речь идет не только об электромобилях , зеленом авиационном топливе, искусственном мясе. Нельзя забывать о производстве, сельском хозяйстве, транспорте. В этих сферах есть чем заняться. Но ущерб, уничтожение, и долговременное разрушение природных экосистем, все это намного хуже негативных последствий даже на пике пандемии".

Джереми Уилкс, корреспондент Euronews: "Что вы думаете о Европейской "зеленой сделке", коррекции экологического курса, когда предоставление финансовой поддержки на преодоление санитарного кризиса увязывают с экологическими обязательствами и зелеными инвестициями".

Билл Гейтс сопредседатель благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс: "Что же, я считаю, что это просто здорово. Это значимые обязательства. Думаю, результат будет зависеть от качества этих проектов. Наша научная группа, которая финансировала множество стартап-компаний, будет стараться как можно больше сотрудничать с Европой в этих проектах. Необходимо искать варианты, пробовать, проводить испытания в крупных масштабах".

Джереми Уилкс, корреспондент Euronews: "Многие наши телезрители спрашивают, о способах компенсации выбросов углекислого газа в атмосферу. Насколько эффективна посадка деревьев? Это действительно путь вперед?"

Билл Гейтс сопредседатель благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс: "Если вы говорите, что хотите таким образом компенсировать выбросы углекислого газа, вы должны понимать, что деревья тоже сгорают, а продолжительность их жизни составляет около 40 лет. Финансирование такого проекта скажем на четыре тысячи лет, обойдется очень дорого. Так что лучше, что бы те, кто загрязняют атмосферу ограничивали эмиссию СО2. Это единственный способ избавиться от 51 миллиарда тонн парниковых газов, ежегодно выбрасываемых в атмосферу".