Десятилетиями пчел ввозили в Великобританию. Из более теплых стран - для поддержания популяции и весеннего опыления деревьев фруктовых хозяйств. Но "брексит" остановил этот процесс. Пчеловод из Кента, Патрик Барфет голосовал за выход из ЕС, но теперь сожалеет об этом.

Патрик Барфет, пчеловод: "Я занимаюсь бизнесом уже сорок лет и никогда не думал, что меня втянут в процесс, который будет пагубным не только для меня, но и для страны. Это - фарс".

Нынешняя холодная зима означает, что многие пчелы Патрика ее не перенесут.

Патрик Барфет: "Мы внесли задаток за ульи еще в марте прошлого года. Мы не можем просто взять и сказать - всё, сделка отменяется . Я несу ответственность за 15 миллионов пчел, которые выращиваются для нас на юге Италии. Этот счет висит на мне".

У Патрика родился план - импортировать своих итальянских пчел через открытую ирландскую границу, а потом переправить их в Северную Ирландию. Но...

Патрик Барфет: "Они сказали, что вскоре будут либо возвращать их, либо уничтожать, а меня накажут за то, что я их привез".

Euronews: "Какова была ваша реакция?"

Патрик Барфет: "Я попросил показать мне закон, на который они опираются. Но так и не получил, потому что нет закона, который бы нас остановил".

Эта проблема касается не только пчеловодов.

Люк Ханрахан, Euronews: "Всего через несколько месяцев эти грушевые деревья начнут цвести. Фермеры, выращивающие фрукты здесь, в графстве Кент, рассчитывают на пчел, как у Патрика, для опыления. Без них их продуктивность меньше на 20%".

Патрик Барфет: "Как только количество пчел уменьшится, это станет менее выгодно для фермеров. И нам придется заменять этот урожай европейским. Это катастрофа. Через десять лет мы оглянемся назад и спросим: "Как можно было поставить целую отрасль в такое затруднительное положение". Это определенно похоронный марш для пчеловодства, мы не сможем возместить убытки, которые понесем из-за своих ульев, это невозможно".

Правительство заявляет, что знает об этой проблеме и работает с автономными администрациями, чтобы найти решение. Пока же план Патрика завозить пчел из Ирландии еще работает.