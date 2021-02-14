В нескольких городах России прошла новая акция в поддержку Алексея Навального, под лозунгом "Любовь сильнее страха". В 8 вечера по местному времени люди выходили на улицу с включёнными фонариками. По данным оппозиционных СМИ, посвящённый акции тег вышел в топ российского "твиттера". Тем не менее, флешмобы оказались не столь массовыми, как предполагалось.

При этом, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны 12 человек. Оппозиционные СМИ сообщают, что до начала акции получали требования удалить статьи с информацией о ней. В них усматривались "призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

А до этого, днём, в Москве и Санкт-Петербурге выстроились "Цепи солидарности": акции в поддержку Юлии Навальной и женщин-политзаключённых. В Москве активистки с цветами и белой лентой в руках выстроились на Арбате, в северной столице — напротив памятника жертвам политических репрессий. Эти акции закончились мирно.