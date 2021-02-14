Импичмент Трампа: "виновен, но оправдан"

Несмотря на оправдание Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, суть предъявленных ему обвинений неоспорима. Так прокомментировал результаты голосования в Сенате США президент страны Джо Байден.

В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43. Среди проголосовавших "за" — семеро республиканцев.

Самый низкий поступок, который когда-либо совершал любой президент, и большинство республиканцев не могут набраться мужества, чтобы осудить его. Этот судебный процесс не был посвящен выбору между страной или партией, вопрос был не об этом. Речь шла о выборе страной или Дональдом Трампом. И 43 республиканца выбрали Трампа Чак Шумер демократ, Лидер Большинства в Сенате США

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл проголосовал против импичмента, хотя и считает Трампа ответственным за штурм Капитолия его сторонниками 6 января

Нет никаких сомнений - никаких - в том, что президент Трамп с практический и моральной точки зрения ответственен за провоцирование событий того дня. Без вопросов Митч Макконнелл республиканец, Лидер Меньшинства в Сенате США

Процедура импичмента была запущена из-за высказываний Трампа 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в Вашингтоне на манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу.