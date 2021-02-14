Импичмент Трампа: "виновен, но оправдан"Комментарии
Несмотря на оправдание Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, суть предъявленных ему обвинений неоспорима. Так прокомментировал результаты голосования в Сенате США президент страны Джо Байден.
В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43. Среди проголосовавших "за" — семеро республиканцев.
Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл проголосовал против импичмента, хотя и считает Трампа ответственным за штурм Капитолия его сторонниками 6 января
Процедура импичмента была запущена из-за высказываний Трампа 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в Вашингтоне на манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу.