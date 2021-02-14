Мьянма: протестующие не сдаются

В Мьянме несмотря на запрет массовых собраний на улицы крупных городов снова вышли тысячи людей в знак протеста против военного переворота.

Протестующие в Янгоне собрались у посольств Китая и США. Они обвиняют Пекин в поддержке военного режима и приветствуют действия Вашингтона, санкционировавшего действия хунты.

Демонстранты требуют освобождения арестованных чиновников и активистом, а также вернуть власть избранному правительству - президенту Вин Мьину и фактическому лидеру страны госсоветнику Аун Сан Су Чжи.

По данным независимой Ассоциации помощи политическим заключенным, после переворота было задержано 384 человека, 360 из них по-прежнему содержатся под стражей.