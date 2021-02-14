Каталония: интрига на парламентских выборах

В Каталонии проходят парламентские выборы. Около 5,5 млн жителей, имеющих право голоса, изберут 135 депутатов парламента автономного сообщества.

Согласно последним опросам общественного мнения, шансы на победу сторонников и противников независимости региона практически равны. А значит, ни одна политическая сила не сможет получить абсолютного большинства кресел в палате автономии. И регион должно возглавить коалиционное правительство.

Наблюдатели сходятся во мнении, что идея о независимости Каталонии на данный момент не реализуема.

Большинство людей, которые верили, что наши лидеры воплотят в жизнь свою мечту и стремление к независимости, видят, что ни одно из их ожиданий не оправдалось. Стало только хуже! Анхель Фонт Гарсия избиратель

Даже некоторые самые преданные сторонники отделения региона признают, что разочаровались в своих лидерах и призывают к новым протестам.

Нужно снова массово выходить на улицы. Нам нужна международная поддержка, потому что Европа больше не заботится о Каталонии Рожер Эспаньол избиратель

В последние годы профсоюзы также стали свидетелями радикализации некоторых своих избирателей. Впервые ультраправая партия Vox получит места в каталонском парламенте.

Мы не позволим, чтобы они забрали даже маленький кусочек земли". Каталония принадлежит Испании, нравится им это или нет Мануэль Фернандес избиратель

Сепаратистские партии уже заявили, что не намерены заключать соглашения о формировании кабмина с соцпартией.

Необходимость проведения выборов возникла после того, как в сентябре прошлого года испанский суд постановил лишить главу правительства Каталонии Кима Торру права занимать государственные должности в течение 18 месяцев.