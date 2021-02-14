В Чехии скалу превратили в ледовую стену

Любители альпинизма и ледолазания пробуют свои силы в местечке Вир, в Чехии. В последнее время здесь стоят сильные морозы. На то, что бы "превратить" скалу в настоящую глыбу льда, потребовалось всего пять дней. Воду перекачивали из находящейся поблизости реки и буквально обливали камни. В результате получилась почти отвесная 20-метровая ледовая стена. Альпинисты оттачивают технику восхождения в связках. Зрителям рекомендуют соблюдать правила социального дистанцирования.