В Чехии скалу превратили в ледовую стену

Любители альпинизма и ледолазания пробуют свои силы в местечке Вир, в Чехии. В последнее время здесь стоят сильные морозы. На то, что бы "превратить" скалу в настоящую глыбу льда, потребовалось всего пять дней. Воду перекачивали из находящейся поблизости реки и буквально обливали камни. В результате получилась почти отвесная 20-метровая ледовая стена. Альпинисты оттачивают технику восхождения в связках. Зрителям рекомендуют соблюдать правила социального дистанцирования.
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