В снежных тисках: Москва борется с последствиями сильного снегопада

В Москве идет масштабная чистка. После обильных осадков коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Снег убирают с проезжей части, пешеходных зон и крыш домов. В первую очередь расчищают остановки, подходы и подъезды к больницам и школам. В борьбе с последствиями стихии задействованы около 70 тысяч человек и почти 14 тысяч единиц снегоуборочной техники. Как сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, очистка города от снега может занять у коммунальщиков пять дней.

Стихия разыгралась вечером 11 февраля и не утихала до 13 февраля. В Гидрометцентре России заявили, что нынешний снегопад в Москве стал одним из самых сильных за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений. Высота снежного покрова в столице достигла 59 сантиметров. В понедельник, говорят синоптики, москвичей ожидают мороз и солнце. Существенных осадков в этот период не прогнозируется.