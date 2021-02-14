Косово избирает парламент

Избиратели частично признанного Косова голосуют на досрочных парламентских выборах. За 120 мест в парламенте ведут борьбу в общей сложности 1 079 кандидатов от 28 списков.

Согласно данным опросов общественного мнения, самые высокие шансы на победу у движения "Самоопределение" во главе с экс-премьером Альбином Курти. Бывший глава кабинета баллотируется вместе с исполняющей обязанности президента Вьосой Османи.

Впрочем, кресло премьер-министра надеются завоевать все партийные лидеры. В их числе Энвер Ходжай, лидер правившей долгое время Демократической партии Косова. Основатель партии экс-президент Хашим Тачи вместе со своими ближайшими сподвижниками находится в Гааге в ожидании суда за военные преступления.

Достойно выступить на выборах намерен Авдулла Хоти - нынешний премьер-министр, лидер "Демократической лиги Косова". "Мы ожидаем получить первое место, причем с подавляющим большинством голосов", - заявил он в преддверии голосования.

Ожидается, что в парламент также войдут Демократический союз Косова умеренного политика Исы Мустафы и "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная.

Главными задачами нового правительства станут сокращение безработицы, борьба с организованной преступностью и коррупцией.