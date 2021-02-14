На выборах в Косове побеждает "Самопределение"

Радикальное националистическое движение "Самоопределение" побеждает на досрочных парламентских выборах в Косове. Они завершились в воскресенье.

О серьёзном отрыве партии бывшего премьер-министра Альбина Курти свидетельствуют данные большинства экзитполов. Она набирает от 41 до 53% голосов.

Судя по всему, этого будет недостаточно для получения мандата на определение состава нового кабинета министров. Так что "Самоопределению" предстоит поиск коалиционных партнёров.

Примерно вдвое меньше голосов по итогам выборов - у центристов из "Демократической лиги Косова", которую возглавляет нынешний премьер Авдулла Хоти.

Вровень идёт правящая до недавнего времени Демократическая партия Энвера Ходжаи. Её основатель - бывший президент Хашим Тачи ожидает суда в Гаагском трибунале по обвинению в военных преступлениях.

"Cамоопредление", которое выступает за более жёсткий диалог Приштины с Белградом в вопросе призанния Косова, борьбу с коррупцией и против влияния запада, побеждало и на двух предущих парламентских выборах, но партии не удавалось сформировать устойчивое правительственное большинство.

По данным ЦИК частично признанной республики, явка на выборах составила чуть более 46%.