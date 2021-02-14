Пандемии назло: ресторан в номерах

Ужин при свечах, приготовленный шеф-поваром и в ресторане - в условиях пандемии кажется несбыточной мечтой. Однако воплотить её в жизнь сумели в Бельгии. В одном из брюссельских отелей часть номеров оборудовали в обеденные залы. Конечно, с соблюдением всех связанных с коронавирусом санитарных предписаний.

"Мы счастливы быть сегодня вечером здесь - как в ресторане. Судя по всему, будет здорово. Романтическая обстановка, горят свечи - это очень мило", - делится впечатлениями эта гостья.

На кухня отеля кипит работа. Через несколько мгновений изысканные блюда доставят в номера, к удовольствую нескольких пар, которые прибыли сюда отмечать День святого Валентина.

"У меня много друзей на Мальорке, чьи рестораны не работали несколько месяцев. А некоторым пришлось закрыться навсегда из-за кризиса. Я рад, что могу делать что-то и для себя, и для людей. Ведь чем больше продуктов мы покупаем у местных поставщиков, тем больше мы им помогаем. Это всё на благо общества", - уверен Жоао Сильва, шеф-повар отеля.

В прошлом году руководство предоставляло комнаты отеля для медработников. И в этом - номера тоже не пустуют: например, на праздничный уик-энд почти все забронированы.