Грецию засыпало снегом

Северные и центральные районы Греции покрыты снегом. Холодный фронт "Медея" принёс в страну осадки, морозы и сильный ветер.

На дорогах снежные заносы и гололёд. В некоторых районах из соображений безопасности запретили движение большегрузных автомобилей. Водителям пришлось ночевать в кабинах. Десятки фур скопились и на границе, со стороны Болгарии.

Муниципальные службы выбиваются из сил, стараясь расчищать улицы и автотрассы. Власти призывают граждан не выходить из дома без необходимости. Но многие пользуются случаем и отправляются на прогулку.

В районе Кавалы снег дошёл до берега, засыпав причалы и лодки. Но некоторым непогода не помешала купаться в море.

Сейчас холодный фронт смещается на юг к Кипру. По словам метеорологов, такая погода продержится ещё неделю.