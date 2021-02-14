Германия ужесточила пограничный контроль

Многокилометровые пробки, долгие часы ожидания на немецкой границе. В попытке остановить распространение новых штаммов коронавируса в Германии ужесточили пограничный контроль с Чехией, также запретив въезд из австрийской федеральной земли Тироль.

Ограничения вступили в силу в воскресенье. Следить за их соблюдением на границу направили около тысячи полицейских. Транспортное сообщение в этих зонах приостановил железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

В Ассоциации пригородных пассажирских перевозок сообщают о том, что как минимум 4,5 тысячи рабочих застряли на немецкой территории и не могут вернуться домой.

Зузана Винтрова, Ассоциация пригородных пассажирских перевозок: "Наше мнение таково: мы не собираемся жить в Германии ни под каким давлением, мы не являемся гражданами ФРГ, мы работаем там, платим в этой стране налоги. Но границы снова закрываются, будто мы вернулись на 30 лет назад".

Число инфицированных COVID-19 в Германии постепенно снижается. На территории Чехии зафиксирована вспышка заражений британским вариантом коронавируса, а в Тироле - южноафриканским. Этим и продиктовано решение немецких властей, обеспокоенных возникновением мутаций, которые считаются наиболее заразными.