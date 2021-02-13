Манифестации и потасовки в Бангкоке

Потасовками демонстрантов со стражами порядка обернулась манифестация в таиландской столице. В субботу сотни протестующих маршем следовали по улицам Бангкока, наткнувшись на баррикаду из полицейских, стали бросать в них подручные предметы. Те при разгоне действовали жёстко. С обеих сторон есть пострадавшие. Как минимум один демонстрант задержан.

Массовые акции протеста с требованием отставки правительства, реформ монархии и отмены закона о клевете в адрес членов королевской семьи, идут в Таиланде с лета прошлого года.

Напряжённость усилилась из-за недавних арестов четырёх лидеров протестного движения, которых обвиняют в подстрекательстве к мятежу.