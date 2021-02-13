СПЧ ООН осудил переворот в Мьянме

Несмотря на запрет собраний и массовые задержания, тысячи людей в субботу вышли на улицы городов Мьянмы, чтобы выразить протест против госпереворота.

Манифестации с призывом освободить арестованных активистов и вернуть власть демократически избранному правительству не прекращаются здесь вторую неделю.

Те же требования озвучили в Совете по правам человека ООН, который накануне принял резолюцию с осуждением действий военных в отношении гражданских властей и демонстрантов.

Нада Аль-Нашиф, зам. Верховного комиссара ООН по правам человека: "Давайте внесём ясность: неизбирательное применение смертоносного, опасного для жизни оружия против мирных демонстрантов недопустимо. Ещё большее насилие в отношении народа Мьянмы только усугубит незаконность переворота и виновность его лидеров”.

По данным Совета, после захвата власти в мьянманскими военными 1 февраля, были арестованы свыше 350 активистов, журналистов, высокопоставленных чиновников. В их числе - фактический лидер страны госсоветник Аун Сан Су Чжи и президент Вин Мьин.

События в Мьянме осудил ЕС, а также ряд стран, включая Австралию, Великобританию и США.