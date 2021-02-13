Дело об импичменте подходит к концу

Заседание в рамках процесса импичмента в отношении бывшего президента США Дональда Трампа возобновится в субботу в Сенате. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу в связи с захватом его сторонниками Капитолия 6 января. Накануне свою позицию по этому делу изложила сторона защиты.

"Ни один здравомыслящий человек не может всерьез поверить, что речь президента 6 января в Эллипсе была каким-либо образом подстрекательством к насилию или восстанию. Это предположение выглядит явно абсурдно", - сказал адвокат Трампа Майкл ван дер Вин, по словам которого процесс инициирован демократами в попытке лишить возможности экс-президента баллотироваться на пост главы Белого дома в 2024 году.

Если сенаторы утвердят импичмент Трампа, то после этого пройдет второе голосование о запрете экс-президенту занимать в будущем государственные должности. Для вынесения обвинительного заключения требуется две трети голосов Сената - минимум 67 из 100. По подсчетам американских СМИ, демократам пока не удается заручиться поддержкой необходимого числа республиканцев