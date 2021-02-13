"Особый путь" России: изоляционизм по пути из "босховского ада"? | #Куб

"Особый путь" России: босховский ад или эфемерный ГУЛАГ? | #Куб

"Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу", - заявляет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Его недавний визит в Москву совпал с судом над Алексеем Навальным и высылкой из страны трех европейских дипломатов - они участвовали в несанкционированных протестах в поддержку политика.

На мартовском саммите главы МИД ЕС обсудят возможные санкции в отношении Москвы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверен: Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом: "Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас по большому счету послушными".

Вслед за высокопоставленными чиновниками о Старом Свете судачит и рунет. Нужно ли Москве сближаться с Европой? "Особый путь" России - историческое заблуждение или свидетельство ее нравственного превосходства над соседями?

В тренды российского твиттера попал опублинованный "Новой газетой" манифест Константина Богомолова. Режиссер пишет о построении на Западе "нового этического Рейха", где "человека натаскивают на любовь и лишают права свободно ненавидеть", где соцсети - главный инструмент репрессивной машины: "Благодаря стечению обстоятельств мы оказались в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти...Надо просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир. Заново строить нашу старую добрую Европу. Европу, о которой мы мечтали. Европу, которую они потеряли. Европу здорового человека".

Автор популярного Telegram-канала "Сталингулаг" Александр Горбунов уперкает Богомолова в "головокружительном чувстве патриотического величия": "Вы ничего не теряли, Константин. Хотя бы потому, что всегда воспринимали Европу, как воспринимают заграничный курорт российские туристы, впервые туда попавшие, как бар, где все включено. Только для вас Европа была фешенебельными гостиницами и уютными улочками с не менее уютными кафе... Атмосфера равноправия и любви дала им жизнь... Расскажите про их "игрушечный" эфемерный Гулаг гражданам нашей страны... Донесите эту мысль до людей, затравленных за их сексуальную ориентацию, достучитесь до тех, над кем издеваются в тюрьмах и пытают в отделах полиции".

Между тем, тележурналист Роман Бабаян уверен, что разрыв отношений станет потерей для Европы: "Сотрудничать на равных Европа не хочет, нас постоянно обвиняют во всех земных бедах, наши успехи дискредитируют (причем ладно бы, если только у себя, но они ведь и внутрь нашей страны лезут), историю переписывают, никакой благодарности за страшное прошлое не сохранили.... У нас есть и другие партнеры".

На самом деле "западников и антизападников" в РФ нет, считает социолог Алексей Левинсон. До сих пор широкой выражение "европейское качество" означает "хорошее качество". Люди уверены, что Европа удобней и безопасней для жизни человека, там лучше учиться. Но это часть мира, "погрязшая во грехе", и Россия противопоставлеется ей как "царство ествественных и правильных отношений, в том числе сексуальных", отмечает развивающиеся в обществе тенденции исследователь. Таким образом в массовом сознании россиян уживаются обе установки.

А в качестве важнейшего "зеркального" референта для них выступает Китай, отмечает эксперт. Но и тут не все просто. К Китаю меньше моральных вопросов, некоторым образом все еще жив образ "младшего брата". При этом о реальных размерах государства, в том числе его экономическом потенциале, мало кто задумывается. Ход мыслей примерно такой: "Если мы совсем рассоримся с Европой, то не останемся одни, Китай будет нашим союзником. При этом Китай одновременно воспринимается если не как агрессор, то как сила, которая стремится похитить наши земли. Изоляционизм прекрасно сосуществует с идеей, что надо валить. Суверенность символически реализуется вот так".

Мы предложили читателям и зрителям Euronews рассказать, считают ли они, что разрыв отношении с Европой – хорошая идея для России. В первые часы голосования мнения участников опроса разделись почти поровну.