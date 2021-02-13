Коронавирус влюблённым не помеха. В Москве решили не отменять ставшие уже традиционными "быстрые свидания" на колесе обозрения: девушки ждут в тёплых кабинках, юноши меняются каждый круг. Когда все познакомятся со всеми, участники заполняют "карту симпатий", отмечая тех, кто больше всего понравился.

В венгерском Чёмёре предлагают искать свою половинку в супермаркете: одинокие покупатели могут взять особую тележку — розовую для девочек, голубую для мальчиков — и за покупками высматривать такие же, но другого цвета. Владельцы магазина считают это удачным решением в нынешних условиях: социальная дистанция соблюдается. Во всяком случае до выхода из супермаркета.

А во французском городке Меди на побережье Бискайского залива признаваться в любви друг другу можно прямо на экранах для муниципальных объявлений, которые расположены вдоль дорог и улиц. Местные жители уверены, что слова любви, которые сможет прочитать каждый, внесут лучик света в нынешнюю ситуацию.