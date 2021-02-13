Каталония: борьба за Женералитет

Жива ли мечта каталонцев о независимости, или пандемия вывела на передний план другие проблемы? Воскресенье в Каталонии - день парламентских выборов.

Победу на них надеются одержать социалисты, чтобы вытеснить из регионального правительства националистические силы.

Поддержать кандидата от соцпартии, бывшего министра здравоохранения Сальвадора Илью, который имеет все шансы возглавить Женералитет, в Барселону прибыл премьер страны.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

"Голосование призвано определить наше будущее. Нельзя позволять другим решать, каким оно будет. Мы призываем всех каталонцев проголосовать 14 февраля, сделать это массово, и самим решить, каким будет их будущее".

Партии сторонников отделения сообщества от Испании решили выступить на выборах единым фронтом в надежде заполучить большинство голосов и сформировать новый кабинет

Не стоит списывать со счетов ультраправую партию "Вокс", твердят аналитики. Она, по их мнению, может получить поддержку ярых противников независимости Каталонии, а также перетянуть на свою сторону избирателей, лояльных консервативной Народной партии.

Так или иначе, по всем прогнозам, процесс формирования нового правительства Каталонии будет непростым и небыстрым.