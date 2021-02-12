2-ой импичмент Трампа: сенаторы заслушали сторону обвинения

На слушаниях в Сенате США, а в этом качестве выступают члены Палаты представителей от Демократической партии, закончило свое выступление в прениях.

Аргументы в пользу необходимости отстранить от власти уже экс-президента привел конгрессмен-демократ от штата Мэриленд Джейми Раскин: "Как рассчитывать на то, что главнокомандующий сможет защитить страну и быть гарантом Конституции, если мы не призовем его к ответственности? Что тогда в принципе можно считать деяниями, подпадающими под импичмент, если не то, что было совершено?".

В пятницу сенаторы - у них роль присяжных - должны ознакомиться с доводами защиты. Адвокат Трампа Дэвид Шон заявил, что его команду может уложиться за один день.

Он добавил: "Ну это как если бы они снимали кино и одновременно снимали сценарий. Они пытаются обвинить экс-президента во всех смертных грехах, и, на мой взгляд, все их лозунги о том, что они намерены примирить общество, не соответствуют их делам".

Для того. чтобы утвердить импичмент, нужна поддержка не менее 67 сенаторов. У демократов в верхней палате - 50 мандатов, и даже с учетом голоса вице-президента Харрис им все все равно потребуются еще 16 нажавших кнопку "за".

Ремарка Билла Кэссиди, сенатора республиканца, представляющего Луизиану: "Я предпочту воздержаться от любого суждения, пока не выслушаю и вторую сторону".

Процедуру импичмента инициировали в Палате представителей после того, как на митинге 6-го января прозвучали слова Трампа, в которых его политические оппоненты усмотрели "подстрекательство к мятежу".

После речи экс-президента его сторонники ворвались в Капитолий, чтобы помешать утверждению итогов выборов, состоявшихся 3-го ноября.