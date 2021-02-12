Сербия намерена производить "Спутник-V"

В Сербии до конца года может быть развёрнуто полноценное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для обсуждения такой перспективы и оценки технических возможностей в четверг в Белград прибыла делегация российских экспертов.

Сербские власти заявляют о готовности инвестировать необходимые средства для строительства новых предприятий и закупки оборудования. Ожидается, уже через два-три месяца в стране начнётся расфасовка препарата, а позднее будет запущен полный производственный цикл. В дальнейшем здесь намерены обеспечить вакциной не только собственное население, но и соседние страны.

Разрешение на применение в Сербии «Спутника-V» было выдано ещё в конце декабря, а с 6 января проводится вакцинация российским препаратом. В настоящее время Сербия лидирует среди стран континентальной Европы по уровню вакцинации на душу населения.