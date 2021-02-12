Во Владикавказе взорвался супермаркет

Во Владикавказе в супермаркете "Магнит" произошел взрыв, полностью разрушив здание. Пострадал только охранник супермаркета, под завалами пока никого не обнаружили.

ЧП произошло в 7 утра по местному времени. По данным властей, в супермаркете произошел взрыв газовоздушной смеси. Обстоятельства устанавливаются. На месте взрыва работают 120 человек, 25 единиц техники, в том числе кинологи. Ведется разбор завалов. "На улице Гагкаева взорвался супермаркет "Магнит", он как карточный домик сложился", - сказали в пресс-службе.

Здание, где произошел взрыв, было трехэтажным и газифицированным. В нем, по сообщениям, стояла автономная котельная. Помимо супермаркета там также были офисы и магазины одежды. Во время ЧП супермаркет был закрыт. По предварительным данным, кроме охранника в здании не было людей.

"За медицинской помощью никто из жильцов домов, прохожих или проезжающих в момент взрыва автомобилистов не обращался", - сказали в экстренных службах.