Косово выберет "светлое будущее"

В это воскресенье 1,8 миллиона жителей Косова, имеющих право голоса, выберут новый парламент. В избирательных списках - 28 политических сил.

Все опросы прогнозируют победу партии "Самоопределение" и ее лидера Альбина Курти. Бывший премьер-министр баллотируется вместе с исполняющей обязанности президента Вьосой Османи.

Время референдума настало. 14 февраля вы проголосуете за светлое будущее, за которое будем отвечать мы - Вьоса в качестве президента и я в качестве премьер-министра, мы будем преданы вам и будем служить вам. Поверьте Вьосе и мне Альбин Курти лидер партии "Самоопределение"

Однако главный приз - кресло премьер-министра - надеются завоевать все партийные лидеры.

Я единственный серьезный кандидат на пост премьер-министра, чье имя станет известно в понедельник 15 февраля. Другие не имеют права находиться в списке. Полагаю, вы понимаете, что они даже не могут быть кандидатами Энвер Ходжай лидер партии "Демократическая лига Косова"

Демократическая лига Косова, правящая партия с июня прошлого года, была свергнута Конституционным судом, но все еще возлагает большие надежды на победу.

Мы ожидаем получить первое место, причем с подавляющим большинством голосов. Я гарантирую, что в воскресенье станут ясны результаты подлинных опросов Авдулла Хоти действующий премьер-министр Косова

Борьба с коррупцией, спад экономики в результате пандемии и диалог с Сербией станут главными задачами нового правительства.

"Местное население Косова ожидает от следующего правительства после этих выборов, в первую очередь борьбы с коррупцией. Что же касается международной арены, от новой элиты, которая получит власть после 14 февраля, ждут подписания окончательного соглашения с Сербией Йета Джарра Балканская сеть журналистских расследований

Как считают наблюдатели, выборы нового президента сыграют огромную роль в формировании правящей коалиции. Некоторые кандидаты четко заявили о своих намерениях занять кресло главы частично признанного Косова.

Мы сохраним равновесие, мы сохраним нашу парламентскую демократию, разделение властей: на законодательную, судебную, исполнительную и даже президентскую Рамуш Харадинай лидер партии "Альянс за будущее Косово"

Ожидается, что результаты воскресных выборов не станут большим сюрпризом для бывшего премьер-министра Альбина Курти, который победил на выборах в октябре 2019 года. Несмотря на то, что его правительство было свергнуто уже через 51 день после выражения недоверия парламентом.