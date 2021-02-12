Утверждён план спасения экономики ЕС

Евросоюз завершил процедуру утверждения Фонда восстановления и устойчивости объемом в 672,5 миллиарда евро заемных средств. Параметры фонда, составляющего основную часть плана по восстановлению европейской экономики после пандемии, известного как "Следующее поколение ЕС", были одобрены в июне на самом продолжительном за последние два десятилетия саммите.

Свою подпись под документом поставили председатель Европарламента Давид Сассоли и премьер-министр председательствующей в Совете до конца июня Португалии Антониу Кошта.

"Мы с самого начала говорили, что восстановление должно быть общеевропейским, должно быть для всех, в течении последних месяцев мы много работали, чтобы наш ответ на кризис касался всех", — отметил председатель Европарламента Давид Сассоли.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил: "Мы получили двойной мотор — вакцину для спасения жизней и витамины для ускорения экономического восстановления. Сейчас необходимо ускорить темпы иммунизации, поэтому от каждого из нас зависит начало процесса восстановления".

19 стран уже представили в Еврокомиссию предложения о том, как именно они потратят деньги.

"План "Следующее поколение ЕС" — это больше чем просто деньги, это проявление солидарности и доверия по отношению к Европейскому союзу. Что верно для вируса, то верно и для экономики: ни одна страна-член ЕС не смогла бы справиться с этим кризисом в одиночку".

Правительства ЕС должны до 30 апреля представить свои проекты. Одно из условий выделения денег — требование Брюсселя направить минимум треть всех инвестиций из этого фонда на развитие "зеленой экономики" и 20% — на развитие цифровых технологий.