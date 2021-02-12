Лукашенко: "Политической амнистии не будет"

"В Беларуси нет политзаключённых", - заявил в пятницу президент республики. Александр Лукашенко выступил с речью в последний день работы Всебелорусского народного собрания, призванного разрядить политическую напряжённость в стране.

Он анонсировал ужесточение уголовного законодательства, в частности в сфере национальной безопасности, и наказания за организацию массовых беспорядков.

Также президент сообщил о том, что проект новой Конституции будет готов в течение года, а рефердум по поправкам к основному закону может быть совмещён с местными выборами, которые пройдут не позднее 18 января 2022 года.

"Один из или одна из выступающих заявила о том, что надо провести политическую амнистию. Я на этот вопрос отвечал журналистам. Если этот человек достанет уголовный кодекс или другие наши законы и покажет мне, а может вам, хоть одну политическую статью в уголовном кодексе и скажет, что на её основании кто-то осуждён, мы будем принимать какие-то решения. У нас не было и нет политических заключённых. Я не хочу сейчас приводить примеры" Александр Лукашенко президент республики Беларусь

Иного мнения правозащитные организации. Они насчитали 246 политзаключенных. В их числе оппозиционеры Виктор Бабарико, Мария Колесникова и Сергей Тихановский - супруг Светланы Тихановской - оппонентки Лукашенко на августовских президентских выборах. Их итоги вызвали массовые акции протеста, которые не прекращаются до сих пор. За это время, по данным правозащитников, были задержаны свыше 30 тысяч человек.