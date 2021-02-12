Новые переговоры между ЕС и Великобританией

"Конструктивный диалог. Упорная совместная работа станет еще интенсивней", - так отозвался заместитель председателя Еврокомисии Марош Шефчович о встрече с членом британского кабинета министров Майклом Гоувом.

Шефчович и Гоув получили соответственно от Брюсселя и Лондона мандат на урегулирование напряженной ситуации, связанной с так называемым североирландским протоколом.

Этот документ регулирует пересечение границы между Северной Ирландией - частью Соединенного Королевства - и республикой Ирландией. В момент кризиса с недопоставками вакцины AstraZeneca ЕС ввел в одностороннем порядке в действие статью 16 этого договора.

Еще неделю назад стало известно о создании рабочей группы, которая должна выработать рекомендации для обеих сторон, чтобы избежать повторения конфликтной ситуации в будущем.

Главный переговорщик по "брекситу" от Евросоюза Мишель Барнье заметил, что такого рода противоречия - логическое следствие выхода Британии из ЕС, который он называет разводом: "Я не слишком уверен, что меня нужно поздравлять с тем, что мы заключили соглашение о разводе, ту самую сделку, которая регулирует отношения между ЕС и Британией. Да, мы справились с заданием, но, на мой взгляд, "брексит" - это развод, и как и в любом разводе, поздравлять с ним вряд ли нужно".

На протяжении почти всего переговорного марафона вопрос о том, как будет выглядеть граница между Северной Ирландией и республикой Ирландией вызывал споры.

Британцы хотели сохранить суверенность, как они говорили, своей страны, а ЕС не хотел - особенно вспоминая долгий конфликт между Белфастом и Лондоном - воздвигать барьеры, которые бы противоречили соглашению "Страстной пятницы".