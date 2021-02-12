Пакистанец Усман Хан разгуливает по Пешавару в образе комика Чарли Чаплина, развлекая прохожих и владельцев магазинов, которые в ответ дают ему несколько рупий. 32-летний актер говорит, что хочет дарить радость людям, а идея перевоплотиться в легендарного Чарли Чаплина посетила его во время болезни. "Хочу отвлечь людей от пандемии коронавируса", — говорит Усман Хан. Он настолько понравился пакистанцам, что на популярной в стране платформе TikTok он собрал уже более 850 тысяч подписчиков и миллионы лайков.
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