Пакистанец Усман Хан разгуливает по Пешавару в образе комика Чарли Чаплина, развлекая прохожих и владельцев магазинов, которые в ответ дают ему несколько рупий. 32-летний актер говорит, что хочет дарить радость людям, а идея перевоплотиться в легендарного Чарли Чаплина посетила его во время болезни. "Хочу отвлечь людей от пандемии коронавируса", — говорит Усман Хан. Он настолько понравился пакистанцам, что на популярной в стране платформе TikTok он собрал уже более 850 тысяч подписчиков и миллионы лайков.