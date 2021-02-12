Монахи одного из монастырей на Тайване 108 раз ударили в колокол в честь прихода года Быка по лунному календарю. Такой ритуал означает избавление от 108 видом человеческих забот. Во Вьетнаме семьи отмечают наступление нового года походом в пагоды, где молятся и жгут благовония. В храме Вонг Тай Син в Гонконге из-за пандемии отменена 99-летняя традиция коллективного зажигания благовоний. Лунный Новый год отметили и в Сиднее. По всему городу установлены световые фигуры в китайском стиле. Местные жители верят, что в год Быка мир сможет сплотиться и обуздать коронавирус.
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